Celle, cinghiale morto lungo la strada per Sanda: indagini per scongiurare la peste suina

Nuovo ritrovamento di un cinghiale morto nel levante savonese. Stavolta la carcassa dell'animale è stata rinvenuta nel bosco appena poco oltre il ciglio della strada che da Celle porta a Sanda, in località Terrenin.

Sono state immediatamente contattate le autorità preposte con gli uffici preposti di Asl 2 savonese e l'Istituto Zooprofilattico, al quale sono state affidate le analisi del caso per capire se l'animale è morto per un'infenzione legata alla peste suina oppure se per cause naturali.

Si tratta del quinto caso di ungulato trovato senza vita segnalato nella nostra provincia. Gli altri episodi, tutti con esito negativo delle analisi, si erano verificati a Sassello, ad Albissola, sulla spiaggia di Varazze e proprio a Celle.