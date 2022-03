Il 20 marzo il primo "Raduno Città di Loano" di auto d'epoca

Domenica 20 marzo si terrà il primo “Raduno Città di Loano” di auto ventennali e oltre. La manifestazione, patrocinata dall'assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano, è stata organizzata dalla Croce Rossa di Loano e dalla Caffetteria Gavioli di via Aurelia 173.

Il programma della mattinata prevede alle 8 l'apertura del raduno presso il parcheggio di via Manzoni; dalle 9 alle 11 le procedure di iscrizione e la consegna dei gadget e del buono colazione presso la Caffetteria Gavioli; alle 11.30 inizierà il giro che (alle 12.30) terminerà con l'arrivo in passeggiata presso parcheggio privato. Alle 13.30 pranzo al Ristorante Sirena. Durante la manifestazione verranno premiate l'auto giunta da più lontano, quella più vecchia, l'equipaggio più giovane e l'equipaggio più vecchio.

Le iscrizioni sono aperte fino al 13 marzo o al raggiungimento del numero stabilito di 50 auto. La quota di iscrizione è di 20 euro per la vettura (la quota per il pranzo è di 35 euro a persona, menù bimbi a 10 euro).

Per informazioni è possibile contattare il numero 349.73.79.445 o inviare una mail a radunocittadiloano@gmail.com. Il raduno verrà svolto con qualsiasi condizione meteo.

I proventi delle quote di iscrizione verranno utilizzati per l'acquisto di materiale sanitario per la Croce Rossa di Loano.