Finale, ancora nessun progetto per il recupero dell'ex Collegio Aycardi. Le Persone al Centro: "Nonostante il Pnrr si è persa un'occasione"

"Ormai da qualche anno la Giunta Frascherelli, in particolare l’assessore Guzzi, non perde occasione per rimarcare l’impegno profuso nell’edilizia scolastica, addirittura vantando tra i meriti anche quelli da doversi ascrivere più opportunamente alla Provincia di Savona - scrive il gruppo in una nota - Nell’occasione dei cinque bandi pubblicati dal Ministero 'per la realizzazione e messa in sicurezza di asili nido e scuole per l’infanzia, per la costruzione di scuole innovative, per l’incremento di mense e palestre, per la riqualificazione del patrimonio edilizio scolastico', l’Amministrazione ha dichiarato che presenterà un’istanza per la realizzazione di un nuovo asilo nido (con la verosimile condanna di quello di Gorra) e la razionalizzazione della Scuola dell’Infanzia di Via Brunenghi, oltre alcuni interventi di manutenzione su due palestre scolastiche".