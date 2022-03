Varazze, grande risposta alla chiamata solidale di Anpi e Scout per l'Ucraina

Gli Scout e l’Anpi di Varazze ringraziano quanti hanno partecipato e contribuito, in vario modo, al successo dell’iniziativa solidale organizzata nel pomeriggio di venerdì 4 marzo 2022, per aiutare il popolo ucraino, così duramente colpito da una guerra fratricida.

«Non c'è stato molto tempo durante la raccolta per distrarsi a fare foto - hanno scritto sulla loro pagina Facebook i responsabili dell’Associazione Partigiani varazzina - Sono state 4 ore di solidarietà e di lavoro. Un grazie a tutti voi che avete donato ed un grazie speciale alle ragazze e ai ragazzi del Gruppo Scout Varazze 1, senza di voi non sarebbe stato possibile. Il primo grande carico è stato portato già oggi alle 18 a Savona dalla Protezione civile, tanti genitori hanno riempito le loro macchine e domani mattina partirà il secondo carico. Grazie davvero a tutti».

Una pronta e coinvolgente partecipazione quella della comunità varazzina, che non si fermerà a questa prima iniziativa, ma continuerà a manifestare la propria vicinanza ai tanti ucraini duramente colpiti da una così cruenta e inaspettata tragedia.