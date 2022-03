Meteo, l'inverno bussa "finalmente" alla porta: in arrivo neve e piogge

Si sta per aprire la porta dell’Atlantico con l’arrivo di correnti instabili alle nostre latitudini. La stessa non sarà spalancata ma ci troveremo in una sorta di limbo con l’interazione sul Nord Ovest di aria di matrice atlantica con la possibile presenza di aria fredda di marca balcanica. Un cocktail che dovrebbe portare comunque la neve con accumuli maggiori sui rilievi del Piemonte meridionale, con la neve anche a fare capolino sul settore di pianura, con poi le annesse gelate.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione:

Da oggi, venerdì 11, a domenica 13 marzo

Cielo coperto con nevicate dalla tarda mattinata anche a quote di pianura, piogge su Liguria. Pausa poi nuovo consistente peggioramento per domani e neve mista a pioggia anche su pianura dalla tarda mattinata. Migliora in serata , coperto domenica. Termometro su valori invernali in Piemonte. Minime in pianura intorno -1 - 2°C e massime 3- 7°C. Al mare minime intorno 5- 7°C e massime 10-12°C. In pianura moderati da Nord, forti in montagna, al mare forti da Nord.

Da lunedì 15 marzo

Cielo irregolarmente nuvoloso su Piemonte, qualche precipitazione piovosa su Liguria di ponente.

