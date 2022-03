Celle, brucia la collina di Pecorile: mobilitati Vigili del fuoco e Protezione Civile (FOTO e VIDEO)

Bruciano le colline nel primo entroterra di Celle. Intorno alle 18.15 è scattato infatti l'allarme per un rogo sviluppatosi per cause non ancora ben chiarite in frazione Pecorile, in una zona ben più conosciuta come "casa dei frati" nel versante verso Albisola Superiore, con fiamme ben visibili anche in lontananza come dall'autostrada A10.