Albenga, domani (12 marzo) la conferenza "Il doppio cognome"

Domani, sabato 12 marzo, presso l’Auditorium San Carlo alle 16,30 si terrà la conferenza “Il doppio cognome” con l’autrice Susanna Schivo. L'incontro sarà moderato da Sandra Berriolo.

È partita dal comprensorio ingauno la battaglia per attribuire il doppio cognome ai figli se ne parlerà con la promotrice della riforma avvocato Susanna Schivo che da anni si batte a tal proposito e afferma: “Ringrazio l'Amministrazione del Comune di Albenga, che ha dimostrato, già all'indomani della sentenza della Corte Costituzionale, tempestività nel dare corretta attuazione a quanto nella stessa statuito e si riconferma, ancora una volta oggi, sensibile al sostegno di un cambiamento di civiltà indispensabile per la formazione di future generazioni libere dagli stereotipi di genere".

Se da una parte, infatti, è già possibile (dopo la sentenza della corte costituzionale), con il consenso dei genitori, dare il doppio cognome ai figli, troppe poche persone conoscono tale opportunità.

Inoltre la tematica necessita, ancor oggi, di una riforma organica complessiva da approvare in Parlamento per fare in modo di andare a regolare tutti i diversi aspetti che dalla possibilità di attribuire il doppio cognome potrebbero scaturire. Seguirà aperitivo.