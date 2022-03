Artisti savonesi e ucraini insieme per invocare la pace: un concerto al Sacro Cuore

Lunedì 14 marzo alle ore 20:30 al Sacro Cuore di Gesù, in corso Cristoforo Colombo, si terrà il "Concerto per l'Ucraina". Si esibiranno Linda Campanella, Matteo Peirone, Birkin Tree (Fabio Rinaudo, Michel Balatti, Laura Torterolo), Andrea Albertini, Roberto Storace, Antonio Carlucci e la Folk and Bandura Ukrainian Band.

"Nella chiesa simbolo della solidarietà con la comunità ucraina artisti savonesi e della nazione esteuropea saranno insieme per invocare la fine dell'invasione da parte della Russia e la pace", spiegano i promotori.

Lo spettacolo si ispirerà ai versi del poeta siciliano e premio Nobel per la Letteratura Salvatore Quasimodo "Alle fronde dei salici, per voto, anche le nostre cetre erano appese, oscillavano lievi al triste vento".