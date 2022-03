Ad Alassio partito il nuovo PUC, Progetti Utili alla Collettività

L'acronimo PUC, in questo caso, sta per Progetti Utili alla Collettività, quelli che, nell'ambito dei Patti per il lavoro e per l'inclusione sociale, i beneficiari del Reddito di Cittadinanza sono tenuti a svolgere nel comune di residenza per almeno 8 ore settimanali, aumentabili fino a 16.

In questi giorni è stato avviato il primo PUC legato al reddito di cittadinanza del comune di Alassio denominato “Insieme per la domiciliarità”.

Il progetto coinvolge il comune di Alassio con l’Ufficio Politiche Sociali e il Consorzio Sociale Cress di Genova, già affidatario da parte del comune di diversi servizi sociali tra cui l’assistenza domiciliare.

L’idea della assistenti sociali del comune, condivisa con il Consorzio Cress, è stata quella di fornire più aiuto e compagnia agli anziani alassini che hanno sofferto il periodo di chiusura derivato dalle restrizioni imposte dalla normativa per il contenimento dell'emergenza sanitaria.

L’obiettivo è quello di dare supporto agli utenti fruitori del Servizio di Assistenza Domiciliare comunale e del Servizio di Custode Sociale, in affiancamento al personale in servizio.

"Nei giorni scorsi - spiega l’assessore alle Politiche Sociali, Franca Giannotta - per rassicurare gli utenti ho inviato ad ogni famiglia una lettera per annunciare l’arrivo a domicilio delle persone opportunamente selezionate dalle assistenti sociali e dal centro per l'Impiego. Al momento si tratta di tre soggetti inseriti attualmente nel PUC che sono stati presentati agli utenti, per lo più anziani del servizio di assistenza domiciliare, i quali stanno cominciando a conoscere queste nuove persone che li supporteranno nelle loro attività quotidiane".

Il numero dei titolari dei PUC potrà aumentare fino a cinque persone contemporaneamente e impegnati presso quelle famiglie che hanno accettato l’aiuto.

"Saranno adeguatamente formati - aggiunge Giannotta - anche attraverso specifici corsi sulla sicurezza. Si occuperanno di fare compagnia con lettura di quotidiani o libri, enigmistica, gioco con le carte ecc.; di accompagnarli in passeggiate o a fare la spesa, per commissioni o in semplici attività domestiche".

"Al momento - il parere della tutor del progetto dottoressaElisa Marchiori - le impressioni inziali degli utenti del servizio sono diversificate: chi è contento e chi, partito prevenuto, poco a poco sta cambiando idea apprezzando il supporto dato. È ancora presto per poter dare un giudizio complessivo, di certo la partenza è stata ottima”.

"Non è stato semplice avviare la procedura - la conclusione di Giannotta - individuare i partner, pensare alla selezione e formazione delle persone. Ancora una volta i Servizi Sociali della Città di Alassio si sono distinti per spirito di iniziativa e ascolto delle necessità dei propri assistiti: questo progetto ha tutte le carte in regola per diventare un valore aggiunto per l’assistenza delle persone più fragili della nostra città".