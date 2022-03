Alassio proroga l’accensione degli impianti termici, il sindaco: “Previste temperature rigide per i prossimi giorni”

L'ordinanza 18 del 31 marzo dispone, da parte del comune di Alassio, la possibilità di accendere "gli impianti termici a far data dalla data odierna fino al 18 aprile 2022 compreso, negli edifici pubblici e privati, fino ad un massimo 5 ore al giorno".

"Le previsioni climatiche dei prossimi giorni - spiega il Sindaco Marco Melgrati - annunciano piogge e temperature piuttosto rigide, colpo di coda dell'inverno prima di cedere il passo alla bella stagione. Di qui l'idea di consentire l'accensione dei riscaldamenti per cinque ore al giorno, in deroga alle vigenti normative. Ovviamente non è un obbligo, ma una possibilità offerta a tutti ma soprattutto alle fasce più deboli della cittadinanza".