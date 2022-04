Savona, tragedia in mare: chef 67enne perde la vita mentre pratica kite surf

Tragedia nello specchio acqueo antistante il quartiere delle Fornaci a Savona, dove, intorno alle 18.45, un noto chef savonese di 67 anni ha perso la vita mentre si trovava tra le onde per praticare kite surf insieme al figlio.

Quest'ultimo, accortosi intorno alle 16.45 delle difficoltà del padre che tardava a rientrare a riva, avrebbe avvertito i soccorsi. Sul posto si è così recata la motovedetta della Guardia Costiera che ha raggiunto il naufrago con ancora attaccati i cavi del kitesurf, le cui condizioni sono apparse immediatamente disperate.

Una volta recuperato con estrema difficoltà dovuta alle proibitive condizioni meteomarine, come da bollettini meteo diramati lungo il corso di tutta la giornata odierna, durante la navigazione il personale della motovedetta ha proceduto a effettuare le manovre di primo soccorso.

Una volta giunti in banchina il kitesurfista recuperato veniva affidato alle cure sanitarie del personale medico del 118 e successivamente veniva trasportato presso l'ospedale San Paolo, ma purtroppo per l'uomo non c'è stato nulla da fare

Ancora da accertare le cause del decesso, che sembrerebbe legato ad un improvviso malore.