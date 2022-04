Sorpresi a rubare dentro un camper aggrediscono il proprietario: due giovani arrestati a Savona

Sorpresi a rubare all'interno di un camper in sosta in corso Ricci, aggrediscono il proprietario per poi darsi alla fuga. Nell'ottica del potenziamento dei servizi di prevenzione e di controllo del territorio della Questura attivati a Savona, i poliziotti delle Volanti hanno arrestato due giovani, un 22enne di origine domenicana e un 21enne di nazionalità albanese anni, con l'accusa di rapina. L'allarme è stato dato dal proprietario del veicolo.

Immediatamente giunti sul posto, sulla base delle descrizioni fornite, i poliziotti si sono messi subito alla ricerca dei due intrusi individuandoli poco lontano. Una volta fermati, il 22enne ha cercato di fuggire, cercando poi di divincolarsi una volta raggiunto.

I fermati sono stati trovati in possesso di materiale risultato sottratto poco prima dall'interno del camper, restituito immediatamente al proprietario. Inoltre, nella fuga, sempre il 22enne ha cercato di liberarsi di uno zaino gettandolo a terra, all'interno i poliziotti hanno rinvenuto 4 coltelli. Per tale motivo è stato anche denunciato all'autorità giudiziaria con l’accusa di porto in luogo pubblico di oggetti atti ad offendere, oltre che per resistenza a pubblico ufficiale.

Gli arrestati, dopo gli atti di rito sono stati posti a disposizione della magistratura.