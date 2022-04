Casanova Lerrone, Lunedì di Pasquetta raduno dei fedeli al Santuario della Madonna di Degna

Ritorno alla normalità significa anche possibilità di radunarsi presso luoghi spirituali. Dopo il lungo stop dovuto alla pandemia, quest’anno il Lunedì di Pasquetta i fedeli potranno trascorrere una giornata insieme presso il Santuario della Nostra Signora della Visitazione di Degna, nel comune di Casanova Lerrone, nell’entroterra ingauno.

La chiesa del Santuario della Madonna di Degna conserva un gruppo ligneo attribuito al Maragliano. Oggetto del culto è la statua della Madonna che apparve alla giovane Maria Tebaudi, opera del XVII secolo, posta in facciata sopra il portale d’ingresso. Un’altra statua in legno è posta sull’altare, opera di Antonio Brilia del 1853, che viene portata in processione. Non ci sono testimonianze che possano indicare la data d’origine della primitiva cappella, sulla quale sorge l’attuale santuario eretto tra il 1616 e il 1618 ed è stato più volte ampliato nel corso dei secoli.

Secondo la tradizione, una fanciulla sordomuta di nome Maria Tebaudi, mentre pascola il suo gregge, vede la Vergine e riacquisisce l’uso della parola. In cambio, la Madonna le chiede in dono due agnelli e l’edificazione di una cappella in suo onore. La pastorella miracolata racconta quanto accaduto al padre, che a sua volta si condivide con gli abitanti di Degna e tutti insieme decidono di costruire una prima cappella sul luogo dell’apparizione della Vergine.