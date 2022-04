Nasconde hashish in camera da letto: 47enne arrestato a Savona

A Savona i poliziotti della Squadra Mobile hanno arrestato un quarantasettenne con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nell'ottica del potenziamento dei servizi di contrasto dei reati in materia di sostanze stupefacenti ed a seguito di attività investigativa, l’uomo è stato tratto in manette nella zona zona di Villapiana perché trovato in possesso di oltre 536 grammi di hashish.

La droga suddivisa in cinque tavolette, era nascosta nella camera da letto della sua abitazione, oltre ad un bilancino elettronico e al materiale per il confezionamento delle dosi.

L’arrestato, dopo gli atti di rito è stato messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.