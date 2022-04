Il commissario Macello ad Albenga, il sindaco Canepa non ci sta: "I nostri agricoltori meritano lo stesso trattamento"

"Apprendo che il commissario straordinario Macello sarà nuovamente ad Albenga lunedì 11 aprile per incontrare le associazioni di categoria agricole, dopo la prima visita fatta a febbraio per presentare in comune il tracciato di competenza. La piana ingauna merita assolutamente questa attenzione, ma non nascondo una forte irritazione per il trattamento diverso riservato fino ad oggi al mio territorio e ai miei agricoltori, che, analogamente ai colleghi albenganesi, sono destinati a pagare un prezzo molto alto a causa dello spostamento a monte". Così il sindaco di Borghetto S. Spirito Canepa dopo l'annuncio relativo all'incontro con il commissario Macello che si terrà ad Albenga in merito al progetto di spostamento a monte della ferrovia.

"Ritengo che un confronto con il territorio sia assolutamente necessario e non più procrastinabile. Secondo me ci sono margini per mitigare le conseguenze paesaggistiche e ambientali e ridurre al limite il consumo di territorio ma ci dev’essere un dialogo".

"Come comune siamo ancora in attesa di ricevere progetti ed elaborati grafici, sia dei tracciati che della nuova viabilità che porterà alla nuova fermata. Non vorrei che avessero ragione i vari comitati anti spostamento della ferrovia quando sottolineano affinità tra il commissario e alcune forze politiche e che ciò possa comportare maggior attenzione su alcuni territori e meno su altri. Da lunedì cercherò di sollecitare un incontro che dovrà avvenire prima possibile", conclude il primo cittadino di Borghetto S. Spirito.