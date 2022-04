Albenga, l'assessore Gaia: "Impegno sul sociale massimo, il consigliere Tomatis critica riportando dati parziali"

L’assessore alle politiche sociali Marta Gaia replica al consigliere Roberto Tomatis in merito alla nota di stamani dove lo stesso criticava la gestione delle spese da parte dell'Amministrazione comunale, con un focus sul sociale: “Il Consigliere di minoranza Roberto Tomatis non è riuscito a limitarsi ai complimenti all’amministrazione per Fior d’Albenga, di cui per altro ha visto solo la piccola parte già allestita, ma ha dovuto, come sempre, attaccare riportando dati molto parziali".

"Penso che per una narrazione veritiera, oltre ai 115mila euro destinati agli aiuti alla persona inteso come supporto al reddito - specifica l'assessore - debbano essere riportati anche i 200mila euro destinati agli anziani in struttura, i 280mila euro destinati ai minori in struttura, i 70mila euro per le spese di assistenza scolastica disabili, i 110mila euro destinati ai percorsi di inclusione, i 40mila euro per le donne in protezione, a cui sono da aggiungere le risorse destinate ai vari servizi in essere (scuolabus, asilo nido comunale, domiciliare anziani…) e i contributi alle varie realtà del territorio che operano in ambito sociale".

"Le risorse destinate all’U.O. Politiche sociali - aggiunge quindi l'assessore Gaia - cubano 1 milione e 317mila 105 euro (a cui si deve aggiungere 445mila e 900 euro per il pagamento del personale) del bilancio generale a fronte dei 378mila e 700 euro (a cui si deve aggiungere 233mila e 200 euro per il pagamento del personale) dell’ U.O. Turismo, sport e cultura".

"Detto questo - continua - ribadisco e continuerò a ribadire come, investire sul turismo aumenta l’indotto economico e quindi la possibilità di trovare lavoro, gli eventi realizzati dal comune a titolo gratuito per gli spettatori permette di avvicinare tutti alla cultura, al teatro, all’arte, alla musica e all’intrattenimento. Purtroppo non tutte le famiglie hanno le possibilità economiche per portare i propri figli nei parchi tematici presenti in diverse città italiane, vedere lo stupore dei bambini alla vista dei dinosauri dovrebbe ridurre a zero le sterili e continue polemiche, ma si sa la politica, ahimè, è anche questo".

"Invito tutti a venire a visitare Fior D’Albenga 2022 che si inaugurerà sabato mattina per ammirare le aiuole a tema 'Il Grande cinema' e i bellissimi fiori, delle aziende della Piana, che le comporranno" conclude l'assessore.