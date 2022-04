Albenga, Tomatis (FdI): "L'amministrazione comunale vuole apparire con le risorse dei contribuenti"

"Fior d’Albenga? E’ un evento importante per valorizzare le eccellenze della Piana, ma l’Amministrazione è lacunosa sui capitoli di spesa riservati ai servizi sociali". Lo dice in una nota Roberto Tomatis, capogruppo in consiglio comunale per Fratelli d’Italia.

"Abbiamo un’Amministrazione decisamente impegnata a spendere soldi per eventi e manifestazioni e ignora invece voci altrettanto importanti che meriterebbero più attenzione. Investe molte risorse nel turismo e decisamente somme esigue per i servizi da dedicare alla persona. Ad Albenga – sottolinea Tomatis – abbiamo un’Amministrazione che vuole apparire con le risorse dei contribuenti albenganesi. Dal bilancio emerge infatti che da questa voce di capitolo sono 115 mila euro i soldi destinati per garantire i servizi alla persona, mentre al netto di quello che investe sul turismo (tolte le spese per il personale, tassa di soggiorno e sponsorizzazioni volontarie) le risorse ben diverse".

"A mio avviso dunque è necessario aprire una riflessione su come vengono investiti i soldi degli albenganesi soprattutto in questo periodo post pandemico dove le necessità sono ben altre. Investire sul turismo è opportuno, ma dovremmo fare altrettanto anche per aiutare gli ultimi" conclude Tomatis.