Radiologia a domicilio, Grande Liguria: "Un servizio da valorizzare"

"Sono settimane che si si fanno polemiche sulla sanità, si fanno proposte irricevibili, si chiacchera da tutte le parti, e troppe volte a sproposito, al contrario, c'è chi continua a lavorare per mettere al centro dell'azione sanitaria il paziente e le sue esigenze", cosi commenta in una nota la Commissione Sanità Grande Liguria.

"Un esempio davvero importante per i pazienti allettati e per gli ospiti delle Rsa è la radiologia a domicilio, progettata e realizzata in Asl2 savonese che permette di non spostare dal proprio letto le persone fragili e sofferenti e insieme riduce la pressione sul sistema ospedaliero. Inoltre evita di fare viaggi in ambulanza per le persone che hanno gravi patologie evitandogli di acuire sofferenze pesanti".

"Questa nobile iniziativa va valorizzata e riconosciuta, perché per davvero alle polemiche campanilistiche c'è chi risponde con la passione per il proprio lavoro, portando avanti la vera unica missione che deve attuare sempre la sanità, ovvero la diagnosi, ma soprattutto l'umanità nei confronti di chi soffre" concludono dalla Commissione Sanità Grande Liguria.