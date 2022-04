Infortunio alla schiena, privazione di mansioni e multa disciplinare: il Comune di Loano condannato a risarcire un operaio

Il Comune poi - come emerso durante la controversia - non ha riconosciuto la qualifica impiegatizia al dipendente e anzi, in due occasioni, gli ha comminato sanzioni disciplinari, ritenute invece ingiuste dal destinatario; una riguardante l'osservazione degli orari e l'altra lo smaltimento delle pratiche di accesso agli atti (attestata come illegittima dal Tribunale).

Il Tribunale ha infine condannato il Comune di Loano a risarcire l'operaio per 11 mila e 400 euro per il danno da infortunio, ma anche 3 mila 600 euro per la privazione di mansioni e il mancato riconoscimento del giusto inquadramento. L'ente se la vedrà inoltre con l'Inail per quanto riguarda la condotta in materia di lavoro, così come è stata ricostruita durante la vicenda giudiziaria.