Comune condannato a risarcire un operaio, Nuova Grande Loano punge la maggioranza: "I soldi dei cittadini dovrebbero essere destinati per il bene collettivo"

"Ancora una volta, e temiamo non sia l’ultima, il Comune di Loano deve risarcire un querelante, spendendo così i soldi dei cittadini, denari che dovrebbero essere destinati per il bene collettivo". È questo il laconico commento di "Nuova Grande Loano", gruppo di minoranza loanese, in merito alla notizia della condanna del Comune a risarcire un operaio infortunatosi nel 2015 (leggi QUI).

"In questo caso poi il querelante è un dipendente municipale, verso il quale il tribunale ha riconosciuto essere state commesse da parte del Comune pesanti omissioni ed infrazioni - proseguono dalla minoranza - Speriamo che la 'nuova' Amministrazione voglia finalmente intervenire per rimediare a queste situazioni incresciose, dettando una linea comportamentale che garantisca il rispetto dei suoi dipendenti, sia da un punto di vista lavorativo che umano".

"Già nella passata Amministrazione avevamo messo in luce le troppe sconfitte in sede di giudizio da parte del Comune, in quel caso per per pareri edilizi. Questa volta sono cause sul personale: qualcosa di più grave" concludono da "Nuova Grande Loano".