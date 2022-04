Vendita Piaggio Aerospace, Fiom Cgil Savona: "Ci aspettiamo soluzione che dia chiare prospettive industriali e un rafforzamento occupazionale"

"L'incontro di ieri presso la sede dell'Unione Industriali di Savona per fare il punto sul futuro di Piaggio Aerospace non ha sancito grosse novità. Il commissario straordinario, l'avvocato Vincenzo Nicastro, ha indicato i tempi delle valutazioni per l'acquisizione dell'azienda e relative offerte vincolanti: l'iter non sarà concluso prima della fine di maggio". Cosi commentano in una nota dalla Fiom Cgil Savona.