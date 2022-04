Cairo 2022, Pd: "Non abbiamo promesso nessuna candidatura, Fulvio Briano la persona giusta per far ripartire la città"

"Noi non abbiamo mai promesso alcuna candidatura a nessuno, ma alcuni mesi fa, sia il Partito democratico, sia i componenti del tavolo politico del centrosinistra avevano richiesto diverse disponibilità - prosegue - A tal fine Giorgia Ferrari, più volte è stata contattata e incontrata dai dirigenti locali, provinciali e regionali del partito, da parte sua però, non c'è mai stata una vera volontà di convergere su un'unica lista che accomunasse diverse anime e competenze progressiste cairesi".

"Visto quanto accaduto 5 anni fa, siamo rammaricati per la formazione di una terza lista per le amministrative. Il Partito democratico ha lavorato e tentato fino all'ultimo di unificare le forze progressiste di opposizione" . Cosi commenta in una nota Michele Di Sapia, segretario del circolo Pd di Cairo Montenotte.

"Riteniamo Fulvio Briano una persona autorevole, competente ed esperta. Siamo convinti che sia la persona giusta che possa mettere fine all'immobilismo degli ultimi 5 anni della giunta Lambertini e che assieme ai componenti della lista possa rilanciare Cairo per come merita" conclude Di Sapia.

"Anche come federazione provinciale abbiamo fatto tutto il possibile negli ultimi due mesi per far convergere l'attuale opposizione in una sola lista. Purtroppo non ve ne erano le condizioni. Ora l'obiettivo è battere Lambertini e l'unico modo per farlo è sostenere la lista 'Più Cairo'" aggiunge Emanuele Parinello, segretario provinciale del Partito democratico.