Comunali Cairo, Giorgia Ferrari replica a Pd e Iv: "Parlato di disponibilità e non promesse"

"Nessuno ha mai usato la parola 'promessa', ma 'richiesta di disponibilità alla candidatura a sindaco'. Disponibilità che ho dato. Invito il Pd a pensare ai problemi dei cairesi".

Risponde così l'avvocato Giorgia Ferrari, ricordando le parole proferite durante la conferenza stampa di presentazione della lista a suo sostegno, alle considerazioni di Partito Democratico e Italia Viva sull'unità del fronte che si opporrà alle urne al sindaco uscente Lambertini.

"Non è mio costume fare polemiche perché non mi trovo a mio agio in una politica fatta di strumentalizzazioni, giochi di parole e mistificazioni" scrive la candidata di Cairo in Comune in una nota, ringraziando poi "per il sostegno che mi hanno dimostrato personalmente, gli esponenti cairesi di Italia Viva".

Come "Lisa Tortarolo, giovane dirigente locale e iscritta sino all'anno scorso al partito, che dopo aver annunciato la sua coraggiosa candidatura nella nostra lista civica, si è vista contestata dalla dirigenza provinciale a tal punto da essere rimossa immediatamente dai canali web e chat del partito. A lei va la mia solidarietà e vicinanza".

Ma non solo: "Ringrazio Gianluigi Patrone, presente alla conferenza stampa di ieri e iscritto a Italia Viva, e Pierangelo Salerno, coordinatore territoriale che, invitato alla conferenza stampa, non era presente in quanto all'estero" conclude la candidata Ferrari.