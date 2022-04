La video ricetta di Rosa D’Agostino: “Risotto con cioccolato fondente e Crumble di foglie e fiori di Nasturzio, con brodo di Geranio e fiori eduli”

Con le immagini più belle, foto e video, ripercorriamo i momenti unici e fantastici che la kermesse gastronomica ha offerto: show cooking spettacolari, incontri interessanti, gustosi laboratori di cucina, ricette inedite, passeggiate ed escursioni nella natura, visite alle serre fiorite, ma anche una cena di gala da incorniciare.

Il primo momento che vogliamo offrirvi è la ricetta che la chef Rosa D’Agostino del Ristorante Da Gin di Castelbianco ha proposto nel laboratorio di cucina che si è svolto all’Istituto Alberghiero “Giancardi Galilei Aicardi” di Alassio nella prima giornata. Con lei hanno partecipato anche gli chef Federico Scardina e Cinzia Chiappori di cui vedremo nei prossimi giorni le video ricette.

Ecco la video ricetta del “Risotto con cioccolato fondente e Crumble di foglie e fiori di Nasturzio, con brodo di Geranio e fiori eduli”

Il prossimo appuntamento con la video ricetta dello chef Federico Scardina.

Nella galleria le immagini più belle.

Il Ristorante Da Gin, inserito fra i Ristoranti della Tavolozza, si trova a Castelbianco in Via Pennavaire,99. Per informazioni e prenotazioni si può telefonare al 018277001.