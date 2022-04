Spotorno, alla Lega Navale torna il Cimento primaverile

Lunedì 18 aprile torna il Cimento primaverile di Pasquetta alla Lega Navale di Spotorno.

Le iscrizioni dei partecipanti avranno inizio dalle ore 10, nella sede nautica, presso il Molo S. Antonio; il via per il tuffo in mare sarà dato alle 11.30.

Un riconoscimento sarà consegnato alla nuotatrice e al nuotatore più giovani e a quelli con il maggior numero di tuffi in mare alle spalle. Dopo il bagno, un momento di ristoro per i partecipanti, con il tradizionale minestrone.

Il cimento, che era la classica inaugurazione primaverile per LNI Spotorno, torna dopo i due anni di sosta forzata dovuti alla pandemia e apre la stagione, che proseguirà poi con i corsi di vela e di pesca, le regate, l'accoglienza dell'Adg Gaslini e gli altri momenti di condivisione tra i soci.