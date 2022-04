Festival della Cucina con i Fiori: la video ricetta del “Bacio” di Alassio ad opera dell'Istituto Alberghiero “Giancardi Galilei Aicardi”

Festival della Cucina con i Fiori è stato un grande successo totalizzando oltre 1000 presenze tra convegni, show cooking, passeggiate sui sentieri e incontri nel Porto e in Biblioteca. Un contributo importante per la riuscita della manifestazione è arrivato dall’Istituto Alberghiero “Giancardi Galilei Aicardi”, che non si è limitato ad ospitare e collaborare attivamente alla realizzazione degli show cooking e della cena di gala. L’istituto infatti si è anche affermato come protagonista sul palco della terza edizione del Festival come “Fabbrica delle DeCo”. E fra i prodotti che sono espressione più autentica della tradizione e del sapore del territorio c’è sicuramente il “Bacio di Alassio”, che l’istituto alassino ha riproposto in una rivisitazione creativa.

Una ricetta “decorosa”, come l’ha definita Patrizio Roversi, testimoniale e conduttore della manifestazione e che lo ha assaggiato in anteprima.

Il tradizionale dolcetto alassino si fa maxi e diventa un “bacione” per dare il benvenuto agli ospiti della Città del Muretto in simpatiche monoporzioni preparate dall'Istituto Alberghiero di Alassio in collaborazione con l'Assessorato al Commercio del comune.

“La ricetta è quella classica - spiegano dall'alberghiero - con una piccola licenza: l'utilizzo non solo di farina di nocciole, ma anche di mandorle. La forma invece è quella di un grande bacio”.

"Il bacione – spiega Fabio Macheda, Assessore al Commercio del Comune di Alassio - è un modo originale per dare il benvenuto nella nostra città agli ospiti delle strutture ricettive alassine attingendo dalla nostra tradizione. Abbiamo firmato una convenzione con gli alberghi alassini che grazie al contributo del Comune riceveranno questi Baci per omaggiarne i turisti ma non escludo che per il futuro non potranno essere gli stessi alberghi ad acquistarli direttamente dall'Istituto Alberghiero”.