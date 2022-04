Briano (Più Cairo): "Recuperare il vecchio palazzetto dello sport con i fondi Pnrr, potrebbe diventare la nuova sede della Croce Bianca"

"L’area del vecchio palazzetto dello sport di via XXV Aprile è oramai in stato di abbandono da anni. Il Pnnr darebbe la possibilità di recuperarlo e renderlo fruibile ai cittadini". La proposta arriva da Fulvio Briano, candidato sindaco della lista "Più Cairo".

"Inserito tra gli immobili comunali da vendere, nessuno ha mai fatto offerte per l’acquisto. Si trova in un quartiere densamente abitato, a ridosso del centro cittadino e su una direttrice densa di servizi quali il locale comando dei vigili del fuoco, l’Istituto Tecnico 'Patetta' e la piscina comunale".

"Il Pnrr (nella missione 5 relativa alle infrastrutture sociali) finanzia il “potenziamento di servizi e infrastrutture di comunità” per agevolare soluzioni a problemi di disagio e fragilità sociale, potenziando servizi anche facilitando l’accessibilità ai territori e i collegamenti con i centri urbani. Il bando scade il prossimo 26 maggio e Cairo Montenotte può accedere alla richiesta di finanziamento per 3.000.000 di euro".

"Chiediamo che si approfitti di questo bando per il recupero di questa area e per la collocazione nella nuova struttura della nuova sede della Croce Bianca, creando una centro polifunzionale che possa essere utilizzata per un poliambulatorio dei medici di famiglia, e assicurando una nuova sede per tutte le associazioni che si occupano di assistenza verso anziani, giovani e persone in difficoltà (Associazione Rossi, AVO, Associazione Raggio di Sole, ecc)" aggiunge Briano.