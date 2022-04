Germani reali feriti: l'appello delle Guardie Zoofile Volontarie Enpa di Savona

Appello delle Guardie Zoofile Volontarie Enpa di Savona in difesa delle colonie di fauna selvatica che vivono lungo il torrente Sansobbia.

Sono infatti stati rinvenuti, alla foce, lato Albisola Superiore, alcuni germani reali feriti probabilmente da cani; in questo momento i volatili, non soltanto i germani, hanno nidi e piccoli indifesi.

Gli Agenti Zoofili fanno quindi appello ai proprietari di cani affinché non lascino vagare liberi i propri animali lungo il torrente ma li controllino per evitare che aggrediscano genitori e piccoli, mentre segnalano che svolgeranno in zona opportuni sopralluoghi.