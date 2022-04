Smart Working fragili, Sottosegretario Costa: "Proroga resa possibile grazie a risorse Ministero Salute"

"Esprimo profonda soddisfazione per l’approvazione dell’emendamento che proroga fino al 30 giugno il regime di tutela per i lavoratori fragili pubblici e privati". Così il Sottosegretario di Stato alla Salute Andrea Costa in una nota.

"La misura, fortemente sostenuta dal Ministro Speranza, che ringrazio per la grande disponibilità e sensibilità, non sarebbe stata possibile senza le risorse stanziate dal Ministro della Salute".

"Era fondamentale garantire ai lavoratori vulnerabili la possibilità di continuare a svolgere le proprie occupazioni in totale sicurezza" conclude il Sottosegretario Costa.