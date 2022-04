Savona, commissione barriere architettoniche e consiglio comunale ragazzi, Scaramuzza (Lega): "Non ancora stata costituita e 'parlamentino' non ancora formato"

Commissione sulle barriere architettoniche e il consiglio comunale dei ragazzi.

Questi i temi al centro di un'interpellanza rivolta al sindaco di Savona Marco Russo che verrà presentata nel prossimo consiglio dal consigliere comunale della Lega Maurizio Scaramuzza.

La commissione ad hoc sull'abbattimento delle barriere architettoniche è un tema particolarmente sentito e discusso già dalla passata amministrazione. In molti infatti lamentavano la mancata convocazione e lo scorso anno dopo tempo ne era stata convocata una in merito a via Assereto e la richiesta di creazione dei residenti di un ascensore.

"Negli ultimi anni ho personalmente lavorato per l’inclusione sociale, anche attraverso l’abbattimento delle barriere architettoniche, azione volta a rendere Savona una città accessibile e moderna e che nello stesso arco di tempo, ovvero quello della giunta Caprioglio, il Consiglio dei Ragazzi ha coinvolto molti giovani - ha spiegato Maurizio Scaramuzza - considerato che la Commissione barriere architettoniche non è ad oggi ancora stata costituita, pur essendo prevista da Ufficio e inoltre che il suddetto Consiglio dei Ragazzi non è stato formato, interpello il sindaco e la giunta".

Il 14 novembre del 2017 al termine di una lunga “campagna elettorale” all'interno dei rispettivi istituti che era stata avviata a inizio ottobre, e a seguito delle prime votazioni che si erano tenute il 7 novembre nelle strutture scolastiche coinvolgendo gli alunni delle classi quarte e quinte delle scuole primarie e delle classi delle scuole secondarie di primo grado di Savona, si era riunito i primo Consiglio Comunale dei Ragazzi nella storia di Savona.

Gli alunni, candidati a sindaco dei ragazzi, avevano presentato i propri “programmi elettorali” e, attraverso le votazioni, avevano indicato il Sindaco e il Vice Sindaco: la fascia di prima cittadina era andata ad Alice Bacchiocchi, della scuola secondaria di Lavagnola, che aveva ottenuto il maggior numero di preferenze.

A farle da vice, Sofia Demelas, delle scuole elementari “De Amicis”.

Nel giugno del 2018 invece era stato aperto il consiglio comunale "dei grandi" da parte dei "little" amministratori che avevano presentato alcuni progetti per la città.

Da quel giorno però poi nessuno sviluppo.