Lupi in azione a pochi passi dal centro abitato nolese di Voze: sbranato un daino

Che il lupo fosse presente sul territorio della nostra provincia è ormai dato accertato da tempo. A lasciare stupiti e anche un po' preoccupati gli abitanti di Voze, frazione nell'entroterra di Noli, è però la vicinanza alle abitazioni raggiunta da questi animali, spinti molto probabilmente dal proprio istinto a dare la caccia agli ungulati per nutrirsi.

L'ultimo episodio nella notte appena trascorsa (tra lunedì 9 e martedì 10 maggio, ndr). Stamani al risveglio i residenti della contrada, a duecento metri in linea d'aria dalla costa nolese e spotornese, hanno trovato a pochi passi dalle loro case una carcassa di daino squartata in diversi punti, in particolare alla gola.

Immediatamente sono stati avvertite le Forze dell'Ordine e il servizio veterinario regionale che ha provveduto allo smaltimento della carcassa dopo averla analizzata. Le ferite riportate dall'ungulato, di un'età approssimativamente intorno agli 8 anni, non hanno lasciato dubbi agli esperti: ad aggredirla sarebbe stato un lupo.