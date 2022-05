Tomatis (FdI): "Ospedali in affanno, la Regione assuma personale per colmare gli organici"

"Ad ammettere che la situazione è difficile è Angelo Gratarola, responsabile del Dipartimento interaziendale regionale di emergenza-urgenza e direttore dell’Unità operativa di Anestesia e Rianimazione dell’ospedale Policlinico San Martino che fotografa la situazione che si sta delineando in questa fase di ritorno alla normalità post pandemica, anche all’interno degli ospedali. Nei Pronto soccorso, a partire dal più grande della Liguria, il San Martino, dove ovviamente l’impatto è diluito, ai più piccoli, soprattutto nelle Asl 1, imperiese, Asl 5 spezzina e Asl 2 savonese stanno tornando i flussi a livelli pre-Covid con affollamenti che sono la sommatoria di due effetti. Cosa succede?".

Si chiede Roberto Tomatis, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale ad Albenga.

"Semplice, mancano medici e il numero dei passaggi al Pronto soccorso è aumentato. Il progressivo svuotamento degli organici dettato da una grave crisi della professione degli operatori di pronto soccorso è diventato ovunque un’emergenza".

"La Regione – sottolinea Roberto Tomatis – deve intervenire con urgenza assumendo il personale necessario per far funzionare la macchina della sanità e per Albenga deve comunque pensare ad un pronto soccorso efficiente per dare risposte concrete alla comunità ed evitare inutili intasamenti di pazienti che già si riscontrano oggi al Santa Corona prima ancora dell’inizio della stagione estiva".