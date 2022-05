Senza bottiglietta nell'area canina, multati dalla polizia locale a Savona. Comandante Aloi: "Le regole si rispettano"

Multata dentro un'area canina di Zinola dalla polizia locale di Savona per l'assenza della bottiglietta per pulire le deiezioni e scatta la polemica sui social.

Ieri su Facebook è stata pubblicata la foto della sanzione, dall'importo di 100 euro, comminata ad una savonese, dagli agenti, per non aver avuto con sé l'acqua, utile per pulire le minzioni dell'animare a quattro zampe.

Il dibattito si è quindi scatenato sul fatto se nelle aree canine sia obbligatoria, così come da ordinanza nelle vie centrali della città o se basti solo avere il classico sacchetto per raccogliere gli escrementi.

"Abbiamo controllato 5 persone, tre avevamo la bottiglietta e due no e sono stati multati. Le regole o si applicano o non si applicano, all'area canina ci si arriva a piedi quindi è stato fatto un percorso, Bisogna rispettare le norme" ha spiegato il comandante della polizia locale Igor Aloi.