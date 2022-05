Una vita per lo sport e l'associazionismo: Finale celebra l'impegno di Bruno Zupo (FOTO e VIDEO)

Vi è un nuovo nome illustre della vita cittadina finalese nell'elenco di coloro che hanno dedicato gran parte del loro tempo alla città. E' quello dello storico presidente della Polisportiva del Finale, ora onorario, presidente della e assessore per cinque anni durante il primo mandato da sindaco di Flaminio Richeri: Bruno Zupo.

A lui è stato infatti consegnato stamani, presso la sala consiliare, il premio "Una Vita per Finale", "per l'amore e la dedizione con i quali ha partecipato e partecipa attivamente alla vita sportiva, sociale, politica e civile della Città, punto di riferimento per generazioni di sportivi, sempre a disposizione della Comunità Finalese con impegno, onestà e passione" ha riportato il sindaco Ugo Frascherelli durante la cerimonia.

Motivazioni a cui si sono aggiunti i ringraziamenti per l'impegno portato avanti, condivisi anche da chi con Zupo ha lavorato come sindaco, ovvero Flaminio Richeri: "Bruno ha portato il suo modo di essere e di fare associazione anche nel Comune. Con lui erano sempre molto chiari gli obiettivi da raggiungere con modi pacati, sempre cercando di portare avanti i suoi progetti con passi e toni giusti, senza polemizzare".