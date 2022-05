Albenga, una nuova piazza intitolata a San Verano (FOTO)

La piazza davanti alla scuola dell’infanzia "San Clemente" del Comprensivo Albenga II questa mattina è stata intitolata a San Verano così come richiesto dai bambini che, con l’aiuto delle maestre, hanno portato avanti questa bellissima iniziativa partita da un progetto di educazione civica dedicato alla conoscenza e valorizzazione del territorio comunale.

In particolare durante un’uscita didattica i piccoli alunni hanno imparato che ogni via e piazza ha un nome ed interrogandosi su quale fosse quello della piazza dove era situata la loro scuola si sono accorti che la stessa non aveva nome ed hanno deciso di dargliene uno.

Racconta la maestra Manuela Virdis che ha seguito e promosso, insieme alle altre insegnanti, il progetto: “Dopo aver verificato che la piazza dell’asilo non aveva un nome abbiamo fatto degli approfondimenti e abbiamo scoperto che la leggenda individuava proprio questo luogo come quello in cui San Verano sconfisse il drago.

"Abbiamo rivisitato la leggenda e, nella nostra versione, il drago grazie alle parole del Santo è diventato buono e amico della città. Su questa base abbiamo promosso progetti, giochi e lavori che i bambini hanno realizzato con entusiasmo e formulato questa richiesta al comune di Albenga. Oggi è stato il momento conclusivo di questa bella iniziativa supportata costantemente dall’amministrazione comunale che ringraziamo di vero cuore" conclude la maestra Virdis.

Importante, in questo lavoro, il contributo delle ricerche storiche di Nicolò Staricco, studioso e appassionato storico locale che ha raccontato la leggenda si San Verano.

Il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis a nome dell’intera amministrazione afferma: "Una richiesta partita dai bambini della scuola di San Clemente che, con un grandissimo entusiasmo e una forte passione, hanno studiato e approfondito la leggenda di San Verano legandola al nostro territorio. Un ringraziamento va alle maestre che attraverso uscite didattiche, progetti, giochi e lavori insegnano ai bambini valori importanti come quelli dell’accoglienza e della solidarietà, l’amore per la propria città e per il territorio dimostrando che, con atteggiamento attivo, positivo e propositivo si possono ottenere grandi risultati come l’intitolazione della piazza davanti alla scuola”.