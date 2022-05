Fiom e Filtcem Savona incontrano Ascani del Mise per crisi industriali del territorio: “Necessari interventi concreti, non si può più rimandare”

Urgente convocazione dei tavoli ministeriali delle crisi Industriali savonesi che interessano circa 3000 lavoratrici e lavoratori, ovvero Piaggio Aerospace, LaerH, Bombardier/ Alstom e Sanac di Vado Ligure: questa la motivazione che ha visto Cgil Savona, insieme alle categorie della Fiom e Filtcem di Savona incontrare nel pomeriggio Anna Ascani, sottosegretaria al Mise (Ministero dello Sviluppo Economico).

“Sono necessari interventi concreti da parte della politica nazionale, per garantire un futuro e un rilancio di comparti e settori strategici per l'intero Paese, dal ferroviario, all' aerospazio, passando per la siderurgia”, commentano i rappresentanti di Cgil Savona.

“Serve un progetto di politica industriale che, attraverso una forte regia pubblica, indirizzi ed accompagni i processi di riconversione industriale, trasformazione ed innovazione. Insomma, la Cgil di Savona chiede che questo sia l’obiettivo del Pnrr”.

“Lo meritano i lavoratori, lo merita il territorio, ma soprattutto è una responsabilità a cui il Ministero e il Ministro Giorgetti, che si era impegnato alla convocazione di tutti i tavoli in tempi stretti, non possono più rimandare”, concludono.