Savona, “Icone sacre moderne” al Palazzo delle Azzarie con il Maestro Bottione e le sue allieve

I lavori del Maestro Giuseppe Bottione e delle sue allieve Sabina Giacone, Tiziana Pieruz e Chiara Racca al Palazzo delle Azzarie, Santuario di Savona, esposti nella mostra “Icone sacre moderne” che inaugura il prossimo 2 giugno alle 17 con l’intervento di Silvia Bottaro.

La mostra, organizzata dall’associazione no profit “Aiolfi” e da A.P.S.P. Opere Sociali di N.S. di Misericordia di Savona, è dedicata all’insegnamento del Maestro Giuseppe Bottione per la realizzazione di alcune icone moderne, create secondo la tecnica antica della tempera all’uovo dell’oriente e dell’occidente.

L'icona si può definire essenza di sacralità e divinità. Non è un ritratto realistico, ma un'immagine ideale, atemporale con spiccato simbolismo che presenta caratteristiche di astrazione, atemporalità (la dimensione del divino è fuori del tempo cronologico), spiritualizzazione del volto, armonia e simmetria ottenute con proporzioni geometriche, frontalismo della figura, bidimensionalità e incorporeità della figura rappresentata, colore come gioia dello Spirito, costruzione piramidale. Queste immagini si trovano nell'arte occidentale medievale, che rimase di stampo bizantino fino all'epoca di Cimabue, per poi cambiare decisamente maniera con Giotto, che si impose con la ricerca del naturalismo e lo studio della prospettiva.

Bottione usa vari materiali, come l’antica tecnica della tempera all’uovo, con grande competenza e maestria; i suoi colori ci rimandano alla gioia del vivere la propria fede, anche nell’arte. Alcuni maestri del Novecento, come Henri Matisse, rimasero colpiti dalle icone guardando quelle russe. Ad esempio, Vladimir Tatlin e Natalia Goncarova cominciarono la loro carriera dipingendo proprio icone.

Il Maestro Giuseppe Bottione insegna, quindi, questa antica arte, che significa anche armonia e grazia, alle sue allieve che espongono le loro opere. “A Sabina Giacone, Tiziana Pieruz, Chiara Racca va il nostro vivo ringraziamento per aver accettato il nostro invito, assieme al loro Maestro Bottione”, affermano gli organizzatori.

L’esposizione “Icone sacre moderne” sarà visitabile con ingresso libero fino al 12 giugno prossimo, dal venerdì alla domenica con orario dalle 16 alle 18, seguendo le norme anticovid in vigore.

L’iniziativa prevede inoltre due eventi collaterali: venerdì 10 giugno, dalle 16 alle 18, con apertura e visita straordinaria al Museo del Santuario di Savona a cura della dottoressa Silvia Bottaro, previa prenotazione al numero 3356762773; sabato 11 giugno alle 16,30 e prevede un incontro presso il Palazzo delle Azzarie per parlare di un probabile itinerario culturale dedicato a Santa Maria Giuseppa Rossello da Albissola Marina al Santuario di Savona, a cura del professor Nat Russo e dell’associazione “Aiolfi” di Savona con altre associazioni interessate a tale nuova iniziativa sul territorio.