Uno dei più grandi percussionisti italiani alla Ubik di Savona: Roberto Gualdi presenta "Ritmologia"

Sarà protagonista alla libreria Ubik di Corso Italia a Savona uno dei più grandi percussionisti italiani che torna nella sua città natale per presentare il suo libro.

Si tratta di Roberto Gualdi (batterista tra gli altri di Dalla, PFM, Vecchioni, Pelù, Dolcenera, Jannacci, Nek, Bertè, Nada, Milva) che venerdì 27 maggio presenterà alle ore 18 il suo libro "Ritmologia - Il musicista e la gestione consapevole del tempo" (edito da Volonte’ & Co).

Il senso del tempo ritmico è veramente solo questione di genetica? No secondo Gualdi, dato che ci sono tantissimi aspetti su cui lavorare a prescindere dal talento innato. Questo libro cerca di essere un lavoro approfondito sul ritmo e sulla sua gestione nella musica contemporanea. È rivolto a tutti gli appassionati e si basa su tutta la sua lunga esperienza di studioso del ritmo in tutti i suoi aspetti.

Roberto Gualdi (savonese di origine e milanese di adozione) in 40 anni di carriera ha suonato con Lucio Dalla, Premiata Forneria Marconi, Roberto Vecchioni, Piero Pelù, Dolcenera, Enzo Jannacci, Nek, Loredana Bertè, Nada, Milva e tanti altri. Ha suonato e collaborato nelle trasmissioni Zelig e Xfactor. In passato ha vinto anche il premio come miglior batterista.