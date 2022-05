Regionali 2020, il presidente del Consiglio comunale di Albenga Distilo patteggia pena: la giunta Tomatis chiede le dimissioni

In merito alla sentenza di patteggiamento del consigliere Diego Distilo, la maggioranza di Albenga in Consiglio comunale afferma: "Pur non entrando nelle vicende giudiziarie che non ci competono a maggior ragione essendo l'imputazione riferita alle elezioni regionali 2020, leggere oggi che il procedimento a carico del presidente del Consiglio comunale Diego Distilo si è concluso con il patteggiamento di una pena ancor maggiore rispetto a quella richiesta dall'accusa, mette in forte imbarazzo l'ente comunale per le accuse che lo hanno riguardato".

"Anche al fine di salvaguardare l'onorabilità e il decoro del comune di Albenga lo invitiamo caldamente a presentare le proprie dimissioni senza prolungare oltre questa incresciosa situazione" concludono dalla giunta Tomatis.