Scoperta di Lanzarote: medaglia alla memoria al professor Enrique Perez Parrilla, la cerimonia (FOTO)

Mercoledì 25 maggio, nei locali dell’Associazione culturale Sociedad Democracia di Arrecife (isola di Lanzarote – Canarie), nell’ambito delle giornate commemorative dello scienziato lanzaroteno Blas Cabrera Felipe organizzate ogni anno dall’Accademia di Scienze, Ingegneria e Umanistica di Lanzarote (A.C.I.H.L.), il Comitato delle Isole Canarie della Società Dante Alighieri e il Comitato promotore del VII Centenario della scoperta di Lanzarote e delle Isole Canarie da parte del navigatore italiano Lanzarotto Malocello, unitamente all'Associazione degli Italiani Amici di Lanzarote hanno ricordato e reso omaggio alla figura del professore Enrique Perez Parrilla, scomparso nel 2021, docente di Fisica e Matematica, già parlamentare, presidente del Cabildo di Lanzarote e sindaco della città di Arrecife.

L’evento commemorativo si è svolto alla presenza di un folto pubblico e rappresentanti delle Istituzioni canarie, nonchè della vedova Dona Nieves Rosa Hernandez Gorrin e dei figli Enrique Perez Coll, Eduardo Perez Coll, Alicia Perez Hernandez, Jorge e Alberto Guevara Hernandez. L’Ambasciatore d’Italia S.E. dottor Riccardo Guariglia ha fatto pervenire il proprio saluto e gli auguri agli organizzatori ed ai partecipanti per il successo dell’importante iniziativa.

Altri messaggi di saluto sono giunti dall’Italia: il presidente della regione Liguria Giovanni Toti, il vice presidente Piana, il Sindaco della città di Varazze Luigi Pierfederici, il segretario generale del Comitato Internazionale Lanzarotto Malocello ed ex sindaco di Varazze professore Giovanni Delfino. L’eminente personalità di Enrique Perez Parrilla è stata tratteggiata e posta in rilievo dall'avvocato Alfonso Licata, presidente delle varie associazioni culturali promotrici dell’iniziativa dal punto di vista umano e culturale evidenziando in particolare la grande amicizia che egli nutriva verso gli italiani.

Egli fu copromotore del progetto celebrativo del settimo centenario della scoperta di Lanzarote per merito del navigatore italiano di Varazze Lanzarotto Malocello e membro del Comitato d’Onore nella sua qualità di sindaco della Città di Arrecife e, più recentemente, contribuì a fondare il Comitato estero della Società Dante Alighieri delle Isole Canarie.

Al termine del suo breve intervento commemorativo l'avvocato Licata ha consegnato alla vedova Doña Nieves Rosa Hernandez Gorrin il diploma di socio Onorario perpetuo conferito alla memoria di Enrique Perez Parrilla dalla Presidenza nazionale dell’Istituzione culturale italiana e, subito dopo, il magistrato italiano Sabrina Di Sepio ha donato, per conto del Comitato Internazionale del VII Centenario della scoperta di Lanzarote e delle Isole Canarie da parte del navigatore italiano Lanzarotto Malocello, la medaglia celebrativa ufficiale dell’evento voluta dal Governo italiano, realizzata dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in soli 250 esemplari.

A seguire è intervenuto il professore Enrique Diaz Herrera, Direttore dell’Istituto Scientifico Blas Cabrera Felipe, che ha illustrato la figura e l’apporto accademico dell’insigne cattedratico scomparso. Al termine di questa prima sessione ha preso la parola la vedova del Prof.enrique Perez Parrilla, signora Nieves Rosa Hernandez Gorrin, visibilmente emozionata, la quale ha ringraziato affettuosamente gli organizzatori. Successivamente,dopo una breve pausa, è intervenuto il professore Francisco Gonzalez de Posada, presidente de la A.C.I.H .L, il quale ha tenuto una conferenza per sottolineare il contributo scientifico e politico elargiti dal Prof.Enrique Perez Parrilla negli anni in cui ha governato l’Isola di Lanzarote ricoprendo la carica di presidente del Cabildo per ben quattro volte e di Sindaco di Arrecife.

Nel corso della commovente cerimonia il pubblico presente, ha potuto vedere proiettate sullo schermo all’uopo predisposto immagini e filmati di pezzi della intensa vita di Enrique Perez Parrilla, ritratto in veste istituzionale con capi o rappresentanti di governi stranieri, con i Reali di Spagna e con altre personalità ma anche quando incontrava e si intratteneva con la gente comune ed umile della sua Lanzarote. Al termine dell’esaustivo intervento del professore Gonzalez De Posada l’Accademia di Scienze, Ingegneria e Humanistica di Lanzarote ha consegnato alla Signora Nieves Rosa Hernandez un diploma d’Onore a titolo postumo concesso allo scomparso professore Enrico Perez Parrilla per i suoi meriti politici e scientifici.

A conclusione della manifestazione il pubblico presente, visibilmente commosso, ha tributato un vigoroso, prolungato applauso alla memoria dell’eminente personaggio lanzaroteno. Nel corso della giornata sono state rilasciate interviste sul tema ad alcune emittenti radio, televisive e periodici locali.