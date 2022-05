All’Hotel Aida di Alassio si parla di “Donne impertinenti”: don Gabriele Corini presenta il suo libro con Renata Cantamessa

“Donne impertinenti” - L'intreccio narrativo al femminile nel Libro dei Giudici di don Gabriele Maria Corini verrà presentato venerdì 3 giugno alle 21, presso l’Hotel Aida di Alassio.

L’autore del libro, parroco della chiesa Sant’Ambrogio di Alassio e docente di teologia, dialogherà con Renata Cantamessa – Fata Zucchina e la psicologa Monica Rebuffo sul tema delle donne della Bibbia, donne "scomode" che, per i tempi che furono, dimostrarono chi coraggio, chi saggezza, chi stoicismo.

“Donne impertinenti è un libro nel quale vengono raccolti esempi di donne che si distinguono non tanto per la loro grazia e femminilità, quanto per il loro agire non convenzionale facendo cose, talvolta, del tutto inaspettate", si legge nella presentazione di Massimo Pazzini.

“Don Corini sottolinea nella sua opera come sia importante ricordare il paradigma teologico soggiacente al libro dei Giudici che si rinnova nel corso della narrazione ed è costituito di quattro elementi fondamentali: la descrizione del male commesso da Israele (soprattutto il peccato di idolatria); la conseguente ira del Signore; la sottomissione di Israele alla forza dei suoi nemici; Dio che suscita un giudice-liberatore per portare a compimento il suo disegno di salvezza”, conclude Pazzini.

L'evento, a ingresso libero, beneficerà della narrazione musicale al femminile a cura di Valentina Sloboda e Michela Fanello. Seguirà wine tasting.