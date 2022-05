Scritte contro Toti ad Albenga, la lista del presidente in Regione: "Bene le condanne di esponenti locali alla degenerazione di una protesta aggressiva"

"'Toti boia nazista'. È la scritta comparsa davanti all'ospedale Santa Maria di Misericordia di Albenga insieme alle lenzuola di protesta che da settimane accompagnano la polemica su un pronto soccorso chiuso da oltre dieci anni, le cui responsabilità per la mancata riapertura vengono addossate alla Regione e al presidente Giovanni Toti". Si apre con queste parole la nota stampa del Gruppo Lista Toti Liguria in merito ai fatti di Albenga (leggi QUI).

"Prendiamo atto di come finalmente la degenerazione di una protesta aggressiva sia stata oggetto di condanne e di prese di distanze da parte di alcuni esponenti locali, nonostante non si tratti della prima volta che tutto ciò accade - prosegue la nota - Non ci stupiamo però di quanto si è verificato nei pressi dell'ospedale, perché la violenza verbale accompagna da settimane questa protesta ed è sempre stata cavalcata anche da chi oggi capisce che si sta esagerando".

"Auspichiamo ora di vedere azioni conseguenti a queste dichiarazioni, con la rimozione da pagine e profili social degli esponenti che si dicono indignati, di tutte quelle espressioni gravemente offensive e minatorie che ancora campeggiano contro il presidente Toti" concludono infine dal Gruppo Lista Toti Liguria .