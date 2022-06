Lavoro = dignità, sicurezza, famiglia: a Savona il congresso della Uilm del ponente ligure (FOTO)

Guerra in Ucraina, pandemia, incidenti sul lavoro, autostrade liguri, infrastrutture: questi i principali temi affrontati questa mattina nel corso del 3° congresso Uilm del ponente ligure che si è tenuto stamani, 10 giugno, presso l’NH Hotel di Savona.

Presenti Andrea Mandraccia, segretario generale Fiom Cgil, Simone Mara, segretario regionale di Fim-Cisl Liguria, Franco Paparusso, segretario della Uil trasporti Liguria, Claudio Callo, segretario regionale di Uil pensionati, Matteo Minuto di Unione industriali, Piero Billò, segretario di Artigianato ligure, Giuseppe Rosa in rappresentanza di Piaggio Aerospace.

"Oggi siamo riuniti in questa sede non solo per rinnovare le cariche provinciali della Uilm del Ponente Ligure, ma grazie a questo congresso abbiamo un'occasione di verifica delle attività svolte e nuove proposte per il futuro”. Queste le parole di apertura del segretario generale uscente Giovanni Mazziotta nella sua relazione. “Futuro che non è affatto una parola che intende esprimere vuota retorica, ma è un pensiero preciso rivolto alle nostre famiglie, ai giovani che si affacciano al mondo del lavoro e a coloro che, in età avanzata, sono stati estromessi dal ciclo produttivo".

"Dopo le grandi crisi del 2008 e del 2012, finalmente cominciava a intravedersi una ripresa per il lavoro e per l'industria, tuttavia nuove avversità si sono abbattute sul Paese e sul territorio che ci hanno resi più deboli ed esposti, costringendoci a cambiare prospettiva – spiega Mazziotta - nel 2018 la Liguria è stata colpita dal crollo del Ponte Morandi che ha cambiato gli assetti commerciali e di mobilità, svelando oltretutto una rete infrastrutturale che non può bastare a sé stessa, né ai traffici dei nostri porti. Nel 2020 la pandemia ha fatto ingresso nelle nostre vite e nella storia e noi ci siamo resi disponibili firmando protocolli col Governo ed altre parti sociali che potessero salvaguardare la vita di migliaia di lavoratrici e lavoratori sia sul fronte di saluta e sicurezza, sia sul fronte del lavoro, del salario, degli ammortizzatori sociali e dei diritti”.

“Poi a febbraio abbiamo assistito all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia – prosegue - un fatto inaccettabile contro l'autodeterminazione dei popoli che rappresenta un atto di guerra gravissimo e intollerabile. La Uil, fin dai primi istanti dell'invasione, è stata al fianco del popolo ucraino idealmente, politicamente e umanamente, anche attraverso missioni di Progetto Sud”.

“L'Italia, l'Europa e tutto l'occidente devono incrementare gli aiuti all'Ucraina con ogni mezzo – sostiene Mazziotta nel suo discorso - poiché la lotta che gli ucraini stanno ingaggiando per difendersi, ricorda da vicino la resistenza italiana contro il nazifascismo".

Opinione preoccupata per il segretario generale uscente in merito all’alta percentuale di posti di lavoro persi nella nostra provincia, con accenno anche a Bombardier e Piaggio.

Infine, Mazziotta affronta il tema degli incidenti sul lavoro, che da inizio 2022 in Italia conta 189 vittime. Solo in Liguria, nel periodo che va dal 2012 al 2022, si sono registrati 343 incidenti mortali, di cui 9 in provincia di Savona, e conclude: "Basta! Governo, politici, parti sociali, tutti insieme dobbiamo avere un unico obiettivo: zero morti sui luoghi di lavoro. Una maggiore consapevolezza e preparazione che renda più sicuro il mondo del lavoro per i nostri futuri lavoratori".

“Lavoro=dignità, sicurezza, famiglia, temi da tenere sempre a mente, nel lavoro e nella vita di tutti i giorni” - sottolinea Simone Mara, per tutelare al meglio famiglie e cittadini. Particolare enfasi all'importanza di essere sempre aggiornati con tempi e tecnologie, al fine di portare benefici alle lavoratrici e ai lavoratori, soffermandosi doverosamente sulla cultura della sicurezza del lavoro.

Matteo Minuto, segretario regionale di Unione Industriali, sottolinea l’importanza di fermarsi per capire dove siamo e dove vogliamo arrivare, facendo rete e collaborando con i vari enti e personalità per proporre, suggerire e proseguire. Poi, fari puntati sulle infrastrutture che, per migliorare, deve essere affrontato come problema regionale e nazionale, non limitandolo al locale e cercando di trovare alternative per ottenere soluzioni concrete. "In questa provincia l'unità sindacale non è mai mancata" ha concluso Minuto.

"Confrontandoci e creando una rete, abbiamo collaborato alla crescita di Uil e le altre categorie, tra cui quella dei trasporti – afferma Franco Paparusso -. Precarietà, sicurezza e formazione sono tre elementi che viaggiano insieme e sui quali dobbiamo fare leva per rendere il lavoro tale. E i sindacati devono controllare che questi tre elementi vengano sempre rispettati attraverso leggi opportune".

“La drammatica situazione dei pensionati” è il focus del segretario regionale Uil pensionati Claudio Callo, che spiega: “L'Italia è il Paese più anziano d'Europa ed è quello con meno garanzie per questa categoria di persone. Inoltre, bisogna puntare sulla Sanità, investendo assolutamente in questo settore”.

Piero Piloco, segretario dell'artigianato Ligure, ha voluto sottolineare l’importanza della sicurezza del lavoro e della crisi: "L'artigianato ligure equivale ad oltre il 50% della forza lavoro ed è quindi il settore più colpito dalla crisi. È anche il settore dove avvengono più incidenti e morti sul lavoro, poiché sono aziende piccole e la maggior parte non sono sindacalizzate".

Prossima assemblea tra 4 anni e una speranza condivisa tra tutti i relatori: focus sulla sinergia tra le varie parti che ha permesso la risoluzione delle problematiche riscontrate in maniera esaustiva e soddisfacente.