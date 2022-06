Comunali Borghetto S. Spirito, Giraldi ("Borghetto Domani") lascia la palla ai cittadini: "Saranno loro a decidere. Balle non ne raccontiamo"

"Quello della chiusura è l'ultimo atto della campagna elettorale, la palla ora passerà alle borghettine e ai borghettini: saranno loro a decidere, diventeranno loro i protagonisti". Con queste parole Pier Giorgio Giraldi, candidato sindaco della lista "Borghetto Domani", ha concluso la campagna elettorale in vista del voto che decreterà la nuova amministrazione comunale di Borghetto Santo Spirito.

In conclusione la replica a quanto dichiarato dal candidato sindaco della lista "Borghetto C'è", Giancarlo Canepa: "Io balle non ne racconto, chi mi conosce lo sa: se i borghettini mi daranno la fiducia lo dimostrerò a tutti" ha chiosato Giraldi.

Oltre al candidato sindaco ecco chi sono gli altri componenti della lista "Borghetto Domani": Davide Andreis, commerciante; Santino Arena, antiquario; Antonio Basso, medico di famiglia; Cinzia Bertorello, parrucchiera; Jennifer De Zanet, architetto libero professionista specializzata in progettazioni ecosostenibili; Anna Ferrante, pensionata attiva ed ex presidente della Pro Loco; Daniela Guzzardi, consigliere uscente; Maria Grazia Oliva, mamma e moglie a tempo pieno, consigliere uscente; Alessio Reale, laureando in Giurisprudenza e consigliere F.C.D. Borghetto 1968; Giorgia Rocco, vicecomandante Polizia Locale di Pietra Ligure; Gianfranco Sarpero, pensionato ed ex coordinatore responsabile della Protezione Civile; Pietro Sorrentino, commerciante, titolare del Pub Atlantic.