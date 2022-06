Albenga, consegna medaglia d’oro al merito civile: appello alle famiglie delle vittime

Venerdì 17 giugno il Ministro Guerini consegnerà la medaglia d’oro al merito civile alla città di Albenga.

La medaglia, ottenuta al termine di un lungo iter iniziato sotto l’amministrazione Cangiano e grazie alla relazione storica presentata dal Prof. Moscardini, è stata assegnata per la seguente motivazione:

"Dopo l'8 settembre 1943 il comune fu occupato dalle truppe tedesche che, oltre a militarizzare la zona vicino al mare, determinarono un clima di terrore per la particolare ferocia di alcuni ufficiali, nonché per i frequenti rastrellamenti e saccheggi, costringendo gli abitanti ad abbandonare le proprie case, per rifugiarsi in luoghi più sicuri. La popolazione, sebbene sconvolta da numerosi bombardamenti alleati, inaudite violenze, spietate torture, terribili stupri, deportazioni e dalla perdita di numerosi concittadini, vittime anche delle molte mine disseminate sul territorio, seppe reagire agli orrori della guerra con coraggiosa determinazione e generoso spirito di solidarietà, in una comune lotta contro il nemico oppressore. Splendido esempio di amor patrio e di strenuo impegno per l'affermazione dei principi di democrazia e di libertà".

Per questo il sindaco Riccardo Tomatis, l’amministrazione comunale e gli organizzatori della cerimonia di consegna che avverrà alle ore 10.00 in piazza San Michele ad Albenga, lanciano un appello al fine di rintracciare le famiglie di tutte le vittime che, in quegli anni, persero la vita per la libertà.

Afferma il sindaco Tomatis: “La medaglia al merito civile è stata ottenuta per il sacrificio fatto in nome della libertà dai cittadini di Albenga. Vorremmo che venerdì fossero presenti le famiglie delle vittime che, attraverso questo appello pubblico, invitiamo a partecipare. Purtroppo non esistono dei veri e propri elenchi completi per riuscire a rintracciare e invitare tutti, per questo ci affidiamo ai giornali e ai social network. Ci auguriamo che, in questo modo il messaggio possa arrivare a quante più persone possibili che speriamo possano essere presenti in un momento così importante per l’intera città”.

L’appuntamento dunque è per Venerdì 17 giugno 2022 in piazza San Michele: ore 9,45 raduno in piazza San Michele, ore 10 saluto del sindaco Riccardo Tomatis, ore 10.10 relazione storica del Prof. Mario Moscardini, ore 10.30 Intervento del Ministro della Difesa Lorenzo Guerini e conferimento della Medaglia d’oro, ore 10.45 termine della cerimonia.