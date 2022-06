"Summer Carcarcamp", il sindaco De Vecchi: "Un campo estivo sul nostro territorio mancava da diversi anni"

Un ritorno alla normalità dopo due anni assai difficili. Il 13 giugno ha preso il via il corso di formazione sportiva dell'Asd Carcarese "Summer Carcarcamp", organizzato in collaborazione con l'associazione “Il Mosaico di Carcare”.

Questa mattina il sindaco Christian De Vecchi e la consigliera Stefania Resio hanno fatto un sopralluogo presso il campo sportivo "C. Corrent" per verificare lo stato dell'arte.

"Una campo estivo sul nostro territorio mancava da diversi anni - spiega il primo cittadino De Vecchi - La ricettività di una struttura sportiva, di fatto un 'contenitore', recentemente rinnovato, dipende dai buoni valori sportivi e formativi che la dirigenza della società sportiva vuole introdurre".

"La presenza di quaranta giovani divisi per categorie anagrafiche rappresenta un risultato eccezionale. Così come di grande livello è la squadra dei professionisti (tra cui il calciatore professionista Luca Castiglia, ndr) che trasmette loro le competenze sportive e sociali. Un plauso agli organizzatori per aver rimesso in moto tutto questo" conclude De Vecchi.