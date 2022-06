Incidente sulla A10 all'altezza di Albisola: un ferito al San Paolo

Si è verificato quest'oggi un incidente stradale, che ha visto coinvolti una moto ed un mezzo pesante, lungo l'autostrada A10 all'altezza di Albisola in direzione Savona.

L'allarme è stato lanciato intorno alle 18.15, ancora da chiarire le dinamiche che hanno portato al sinistro. Immediato l'intervento dei militi dell'emergenza sanitaria oltre che dei vigili del fuoco.

Fortunatamente non si registrano gravi conseguenze: una persona, il conducente della due ruote, è stato trasportato per accertamenti, in codice giallo, all'ospedale San Paolo.

Per permettere i soccorsi e la messa in sicurezza del luogo dell'incidente, il traffico diretto verso Savona ha subito rallentamenti.