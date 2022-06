Tovo San Giacomo, chi riceverà la 14^edizione del "Giacomino d'Oro"?

La Giunta comunale di Tovo San Giacomo ha indetto la 14^edizione del premio "Giacomino d'Oro", speciale riconoscimento destinato ad cittadino o ad una cittadina tovese distintisi a livello internazionale, nazionale o regionale nello studio, nel lavoro, nello sport o nel sociale.

Il premio consiste in una riproduzione su lastra, in argento e oro, dell'effigie di San Giacomo, patrono del paese. Il riconoscimento sarà consegnato al vincitore la sera del 25 luglio, in occasione della festa patronale.