Finalborgo si prepara alla "Giornata nazionale della Musica": martedì 21 giugno una serata di concerti

Per la prima volta anche la città di Finale Ligure figurerà tra gli eventi nazionali che da anni, con la fattiva collaborazione dell'Unpli (Unione Nazionale delle Pro Loco Italiane), si organizzano per far conoscere la musica e i nostri artisti nell'ambito della "Giornata nazionale della Musica".

"La Pro Loco di Gorra e Olle, considerando che in Finale L esistono da tempo rinomate scuole musicali, ha pensato di far partecipare anche la nostra città a questo importante evento" spiegano dall'associazione di promozione locale.

"Tutto è diventato più facile grazie alla collaborazione della Consulta del Volontariato finalese che ci ha messo in contatto con le associazioni musicali del territorio e all'insostituibile collaborazione dell'assessore Claudio Casanova - aggiungono - E così, grazie all'entusiasmo e alla disponibilità dei maestri Michele Menardi Noguera e Paola Arras e della presidente dell'Accademia Musicale di Finale Luisa Moroni, si è arrivati a proporre il seguente programma che verrà eseguito a partire dalle ore 21 di martedì prossimo".

Ecco chi si esibirà nella cornice dell'Auditorium del complesso di Santa Caterina.

La Società dei Concerti parteciperà con "#oneConceptTrio" (Amelia Giordano, Eleonora Biancheri e Anna Mallarini dirette dal maestro Michel Menardi Noguera) sulle musiche di Tchaikovsky, Mozart, Piersanti, The Who, Abba.

Per la scuola pianistica Ateneaum parteciperanno Cecilia Barbera, Matteo Bolia, Sveva Conte, Alessandro D'Anna, Sofia Drago e Stefano Mondino con musiche di Haydn, Chopin, Debussy.

Infine si esibirà il Coro Polifonico dell'Accademia Musicale Finalese diretto dal maestro Mattia Pelosi che eseguirà brani di Gabriel Faurè, Weiss & Thieke, Monk, Di Capua e Morricone.

L'ingresso all'evento sarà libero.

"Siamo sicuri che Finale, grazie ai suoi valenti musicisti che si esibiranno nello stupendo Auditorium inserito nei meravigliosi Chiostri di Santa Caterina nel Borgo medioevale, offrirà una serata indimenticabile che speriamo ripetibile nei prossimi anni" concludono dall'organizzazione.