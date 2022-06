Cairo, il 25 giugno l'inaugurazione del nuovo rifugio felino a Bragno. L'associazione Lida Valbormida: "Cerchiamo volontari"

"Dopo mesi di lavori di sistemazione, sabato 25 giugno dalle ore 16.30, inaugureremo il nuovo rifugio felino situato in via Sambolino a Bragno, nei locali una volta sede della storica trattoria della famiglia Bertone, originaria proprio della frazione di Cairo Montenotte, che con immensa riconoscenza ringraziamo per averci donato l’immobile".

Cosi commenta in una nota l'associazione Lida-sezione Valbormida che aggiunge: "Un enorme ringraziamento va anche a tutte le volontarie e gli amici che ci hanno messo tempo, impegno e cuore e hanno reso possibile la realizzazione di questo sogno".

"Negli ultimi tempi, il carico di lavoro per l’accudimento di gatti adulti e cuccioli è aumentato sensibilmente, complice il randagismo felino dovuto alla non sterilizzazione dei gatti liberi nonostante le prescrizioni della L.R. 23/2000, comportando una necessità maggiore di spazi e una migliore organizzazione: finalmente l’associazione potrà operare in un contesto più idoneo ed attrezzato".

"Resta il nodo dei volontari - aggiungono dall'associazione - attualmente le volontarie fanno anche “turni” di 4/5 ore, a seconda del periodo, e chiediamo nuovamente a chi avesse la possibilità di dedicare alcune ore del proprio tempo personale, con serietà e affidabilità, di farsi avanti".

"Per il futuro, il progetto è quello di coinvolgere i comuni della Val Bormida così da creare una realtà comprensoriale per l’entroterra savonese e quello di reperire le risorse necessarie per fare il passaggio a gattile (richiede, ad esempio, la presenza di un ambulatorio veterinario)".

"Sabato aspettiamo amici, gattari e chiunque altro abbia piacere di dare uno sguardo alla nostra nuova struttura: inizieremo con il tradizionale taglio del nastro e scopriremo l’insegna con il logo realizzato appositamente per il rifugio, avremo alcuni gadget per chi avesse piacere di lasciare una donazione e offriremo un ricco buffet" concludono dall'associazione Lida-sezione Valbormida.